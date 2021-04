“Yo no le tengo confianza al INE, yo le tengo confianza al pueblo”: AMLO

“Yo no le tengo confianza (al INE), yo le tengo confianza del pueblo”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el órgano garante de la democracia en México.

En su conferencia mañanera, al referirse sobre la confrontación de Félix Salgado Macedonio contra el INE, indicó que al INE le hace falta autonomía.

«Que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Yo no le tengo confianza (al INE), yo le tengo confianza del pueblo”.

Añadió que en 2018 se reconoció su triunfo porque el pueblo le dio su confianza para ser el nuevo presidente.

«Lo que pasó en el 18 fue por confianza al pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la Presidencia, se prestaron al fraude”.

En este sentido se pronunció porque las cosas cambien en el presente proceso electoral.

“Entonces, ojalá y las cosas cambien, mejoren, pero depende mucho una elección de la gente, del pueblo, lo que decía el cura Hidalgo y lo repetía el Presidente Juárez: el pueblo que quiere ser libre, lo será», comentó.

López Obrador también se quejó del presupuesto del INE, pues aseguró que es el organismo electoral más costoso del mundo y de sus pobres resultados.

«Cuando termine el proceso electoral vamos a enviar iniciativas para seguir ahorrando y terminar con lujos onerosos, porque eso es lo que nos permite que haya presupuesto para la gente. Cuánto cuesta, en su momento vamos a hacer el ejercicio, el Poder Legislativo en Estados Unidos, en Francia, en España, en Argentina, en cualquier otro país. Y a ver cuánto cuesta el organismo encargado de organizar las elecciones, el INE, estoy seguro que es el más costoso del mundo y no sólo es lo que cuesta, los resultados», adelantó.

