“Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad”: AMLO

Durante la mañanera de este martes El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que al tener salarios mayores al suyo, “no hay dinero para lo fundamental”.

“¿Cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental, si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos… pues entonces no alcanza para la posibilidad de tener casillas y recoger la opinión de la gente”, dijo.

Esta declaración que hizo el presidente al ser cuestionado sobre si el plan de austeridad implementado por su gobierno afectó la realización de la consulta popular por parte del INE para enjuiciar a expresidentes y afirmó que “ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad”.

“El INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de mas de 10 mil millones de pesos… es de 20 mil millones de pesos, pero la mitad se va a los partidos, que también eso hay que corregir (…) es el organismo electoral más costoso del mundo”, dijo el mandatario federal.

“Por eso le echan la culpa a la austeridad, porque hemos dicho que para simular de que se atendía al pueblo, creaban instituciones para todo (…) pero puro aparato, director general con sus subdirectores, asesores, viáticos (…) desde luego ya no hay lujos en el gobierno”, acusó el presidente López Obrador.

