Y como los detecta y enfrenta Alerta SSC sobre los principales Ciberdelitos

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Expertos de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país establecieron que el robo de identidad, cibegrooming. Sexting y ciberbullyin, sonm los delitos más recurrentes en el Ciberespacio y alertaron a la población en general, particularmente a los jóvenes, a no dejarse sorprender por ciberdelincuentes para por medio atractivas y sensacionales ofertas, descuentos, créditos increíbles y otras artimañas, defraudan millonarias sumas de dinero.

Por medio de la dirección general de Prevención del Delito, la dependencia dirigida por Omar García Harfuch destacó que impulsa un plan dinpamico de acercamiento a la población por medio de plataformas digitales, ofreciendo un ciclo de conferencias relacionadas con los ilícitos arriba señalados, al igual que como detectarlos y enfrentarlos.

Sobre el particular, Juan Carlos Rosangel Hernández, adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana y Alejandro Espinosa de la Policía Cibernética de la SSC, destacaron que el área cibernética de la dependencia, creada en el año 2013, tiene como premisa prevenir los delitos que tienen como herramienta el uso de Internet y está enfocada principalmente a proteger a menores de edad, la población en general y su patrimonio.

Al abordar el robo de identidad, comentaron que la información que se comparte en redes sociales se vuelve pública, pues cualquier persona tiene acceso a ella, pero advirtieron que si no se restringe pude provocar la comisión de este delito, por lo que es recomendable administrar el uso de sus dispositivos y saber qué información se va a manejar en ellos; configurar las opciones de privacidad, usar contraseñas cortas y fáciles de recordar, y hacer uso de programas antivirus, en el entendido de que las redes sociales no eliminan información, solamente la ocultan.

Se agregó que otro modo de protección es no creer todo lo que se ve en la web, principalmente los descuentos, premios, cuentas gratis de aplicaciones, entre otras, que exigen dar un registro para reclamarlos o ingresar a enlaces dudosos, ante ello, es importante no dejarnos engañar por ofertas que sean demasiado atractivas o que pidan un depósito de dinero por adelantado para la compra de algún producto.

Alertaron que existen muchas páginas dudosas que solicitan información personal que requiere el escaneo de documentos personales, como el trámite de un pasaporte, que si se llegan a proporcionar podría acarrear problemas, porque seguramente se utilizarán para cometer algún fraude con la suplantación de personalidad.

“Otro tipo de delito es el Cibegrooming, que es al acoso a través de las redes sociales, el hecho de que cualquier persona, principalmente pedófilos o pederastas, puedan crear un perfil y asumir una identidad falsa, y con ello hacen de este medio su principal arma para, con engaños, llegar a un encuentro físico con sus víctimas. El Sexting es otro de los otros ciberdelitos que consiste en el intercambio no consensuado de fotografías con contenido erótico y, para evitarlo, recomendó no compartir este tipo de material y si se es víctima, no acceder a chantajes ni amenazas y de inmediato realizar la denuncia”.

Respecto del Ciberbullying, que es cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otros niños o jóvenes a través de medios digitales, por medio de cometarios, memes o fotografías, lo que puede causar trastornos emocionales en el afectado, incluso el suicidio, por lo que recomendó no replicar este tipo de información y si se es víctima de esta conducta lo consecuente es reportarlo.

De igual forma se informó en torno a cuáles son los Controles Parentales y las recomendaciones para los padres de familia, enfocados a supervisar las actividades que los hijos e hijas realizan desde un dispositivo celular, computadora o tablet, y van a servir para tener un mayor control de lo que están visualizando por Internet y para poder restringir contenido como descargas o compras en plataformas.