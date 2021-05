*La mataron por negligencia médica

Por Dafne Mora

Hillary Yulleny era enfermera general, sobrevivió a la pandemia, ayudó a la gente enferma sobre todo a sus vecinos a medicarse, pero en tan solo un día en la clínica del carnicero la mataron, señalaron sus familiares más cercanos.

“Mi hija es una persona decente, es ama de casa, era en paz descanse, mi reina”, comentó Walter Leobardo Erédia.

Durante su sepelio, los seres queridos de esta joven de 28 años aseguraron que su único deseo era verse estéticamente bien, por ello exigieron justicia y denunciaron que los protocolos médicos no fueron los adecuados.

“Mi hija estaba bañada en sangre, no se preocupe no pasa nada me dijeron. Bajo y le digo a un doctor, oye a las diez le tienen que dar sus medicamentos, mi hija tiene mucho dolor, no se paro ningún asistente del doctor Covarrubias, mi niña tiene sus manos frías, mi niña tiene sus manos hinchadas, mi hija no debió de morir fue negligencia médica”, aseguró el padre de la joven.

Walter Leobardo Erédia: mi hija no pertenecía a la Unión de Tepito

“La asesinaron”, recalcó su padre quien nos dijo que la acompañó para realizarse una lipotransferencia que le costó la vida.

También desmintieron que haya sido integrante de Las Novias de Tepito. “Ella es enfermera y madre de familia, dejo a su pequeña de dos años, no pertenece a ninguna célula maléfica como la Unión De Tepito”, afirmó su padre.

Por su parte Eduardo Gómez Covarrubias, el propietario de la clínica donde se le practicó la cirugía estética a Hillary en un mensaje desde la clandestinidad en redes sociales, dijo que no es cirujano plástico.

“Yo soy cirujano estético, recuérdenlo no soy cirujano plástico, para que no se confundan”, afirmó el Dr. Eduardo Cosarrubias.

La clínica médica Edybe, ubicada en Eje 1 Norte numero 143, Colonia Venustiano Carranza, donde rento un consultorio para la operación, es conocida porque las llamadas novias de la Unión de Tepito, solían tener este lugar como el preferido para realizarse operaciones estéticas con el especialista de nombre Casarrubias.

Incluso en las redes sociales su acreditación no es tan favorable porque edecanes, algunas participantes de realitys han denunciado que luego de las cirugías han tendió complicaciones médicas severas como la afectación en las bubis por los implantes.

