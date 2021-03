Vuelca ambulancia en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Una ambulancia particular se volcó después de chocar contra una camioneta en el cruce de en el Eje Central y Viaducto en la Alcaldía Cuaútemoc. En el accidente, resultaron lesionadas dos personas, el conductor de la unidad y su compañero paramédico.

Rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, atendieron y rescataron a los tripulantes de una ambulancia particular que tuvo un percance automovilístico y quedó volcada, en calles de la colonia Doctores.

Los paramédicos del ERUM acudieron al Eje Central Lázaro Cárdenas, tras ser informados sobre un percance entre un vehículo particular y una ambulancia de servicio privado donde se reportaban personas lesionadas.

En el lugar tomaron conocimiento de una ambulancia recostada sobre su lado izquierdo y de un automóvil color blanco con daños en la parte frontal, por lo que de inmediato solicitaron los servicios médicos.

Personal del ERUM acudió al punto, evaluó los riesgos y puso en marcha sus conocimientos de rescate y tras unos minutos de labores, extrajo al copiloto de la unidad médica quien resultó policontundido, sin ameritar traslado a un hospital. Más tarde liberaron al operador quien fue trasladado por una ambulancia particular a un hospital cercano con varios golpes. De igual forma atendieron al chofer del automóvil particular que no resultó lesionado.

En tanto, los policías de la SSC realizaron los cortes viales correspondientes y acordonaron la zona del percance, para que los servicios de emergencia realizaran su labor, retiraran la unidad y limpiaran el asfalto.

