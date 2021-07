Voy a estar en la cita, lucharé por la candidatura de Morena en el 2024:  Ricardo Monreal

Estaré en la boleta en el 2024 y espero sea encabezando el proyecto de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula Monreal Ávila reiteró que estará puntual a la cita para 2024 pero se negó a adelantar los tiempos como ya lo están haciendo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum porque conoce la ley y no quiere ser acusado por la oposición de actos anticipados de campaña o violaciones a la ley y la Constitución .

«Voy a estar en la boleta, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador, no soy corcholata de nadie, soy un aspirante normal no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto muchos años», dijo.

Al ser cuestionado sobre si Claudia Sheinbaum es la candidata del Presidente, Monreal consideró que no es la candidata oficial, pero aceptó que López Obrador le tiene una deferencia especial a ella, al igual que a los ocho que ha mencionado en su lista de presidenciables.

El presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que no es prudente que se haya adelantado tanto la sucesión presidencial porque distrae a los aspirantes y genera división al interior del partido.

Aunque aceptó que el mecanismo para definir al candidato presidencial se dará hasta septiembre de 2023, Monreal Ávila insistió que la encuesta no debe ser el método que Morena deba utilizar y en su lugar se pronunció por una consulta abierta a la militancia con reglas claras.

“El mecanismo de encuesta está agotado, desgastado y generó una gran inconformidad en la base militante de Morena. Yo lo que estoy planteando es que esta vez para la selección de candidato a la presidencia de la República no sea mediante una encuesta elaborada por mi partido y bajo su sigilo y al interior de los cuatro muros de este. Estoy pidiendo y en su momento lo haré de que se haga una consulta a los militantes, es decir otro mecanismo que pueda garantizar mayor certeza”, dijo.

El zacatecano insistió en que él se mantendrá tranquilo haciendo su trabajo legislativo porque es desde esa trinchera donde puede dar mejores resultados al país.

“Es para lo que estoy preparado, no para anticipar equipos, grupos, manifestaciones, vitoreos o reuniones extramuros o fuera de la ciudad. Mejor aquí trabajando, creo que puedo dar más resultados para el país frente a tanto problema que tenemos y que se heredó”, señaló.

