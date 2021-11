Violencia política contra las mujeres requiere una respuesta de Estado: Norma De la Cruz

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma De la Cruz Magaña, expresó que las violencias que sufren las mujeres, entre ellas la violencia política, requiere una respuesta de Estado.

Al clausurar el conversatorio “¿Cómo mejorar la medida Tr3s de Tr3s contra la violencia? Desafíos para los próximos procesos electorales”, agradeció las intervenciones de los expertos, pues dejan muchos elementos para empezar a trabajar en retos identificados.

“¿Cómo vamos a enfrentarlos juntos? Con estas sinergias colaborativas, porque es un cambio que tenemos que hacer todas las instituciones del Estado mexicano”, enfatizó.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE consideró que no es suficiente resaltar la relevancia de un quehacer multidisciplinario y multiinstitucional, sino que es indispensable tener y garantizar resultados efectivos para la consolidación, no sólo de una vida libre de violencia, sino de una participación libre de violencia y plena.

“Necesitamos entre todas y todos delinear y llevar a cabo estas acciones que nos permiten potenciar los alcances de medidas como la Tres de Tres Contra la Violencia”, agregó.

