Un Muerto y un sobreviviente de la misma familia

Xiomara se recupera

Por Dafne Mora

Tras el trágico accidente del pasado lunes en el metro de Ciudad de México, 26 personas perdieron la vida, varias personas resultaron lesionadas y otros sobrevivieron al viajar en otros vagones.

Tal es el caso de Yesenia, una joven que viaja dos vagones delante del colapsó y recuerda claramente lo que ocurrió.

“Yo estuve el día que se colapsó el tren, de hecho iba acompañada de mi hija de seis años de edad, ese día se fue la luz, empezó como un temblor, un rechinado muy fuerte en el metro y fue en cuestión de segundos cuando la parte de atrás se sintió un jalón cuando se cayeron los dos vagones a nosotros nos sacaron para poder bajar”, comentó Yesenia Peña Loza sobreviviente.

Yesenia comenta que al salir de las instalaciones del Metro se percató del derrumbe y peor aún su tío José Juan Galindo de 34 años y su tía Xiomara se encontraban aplastados en el interior de su vehículo.

“Al bajarme yo me percaté de que había un familiar ahí, está mi tía Evelyn Xiomara y mi tío José Juan, cuando yo me acerque ahí, si estaba todo arriba sobre el carro, pero Jose Juan estaba con vida, el duro mucho tiempo con vida y pues él quedó atrapado con los fierros por eso fue que no pudo salir, como su esposa, porque ella si no estaba atrapada, ella si pudo salir pero está muy grave en el hospital, informó Yesenia Peña Loza sobreviviente.

Este accidente aseguran los afectados que les cambio por completo la vida, primero porque perdieron a un ser querido y lo tuvieron que enterrar este jueves, mientras la joven Xiomara se encuentra delicada y en shock por la noticia del fallecimiento de su pareja.

Por su parte el señor Efraín recuerda que su nuera fue la persona que les llamó por teléfono para darles la noticia del accidente, aunque admiten que al principio no creían.

“Su novia de mi hijo fue la que nos aviso primero, fue la que sacaron primero, cuando la descubrieron que estaba pidiendo ayuda, ella misma fue la que nos aviso, que se les había caído el Metro encima, fue cuando nos fuimos de inmediatamente a los olivos a ver si era cierto y si era cierto, se había caído el Metro encima”, recordó el señor Efraín Juárez padre de fallecido.

Esta semana se han reunido amigos y familiares de José Juan para despedirlo y su padre recuerda con lágrimas en los ojos la impotencia que siente al ver los videos en redes sociales mientras su hijo pide ayuda.

“Estaba gritando que le ayudaran, en el video oí que le decían sáquenme, sáquenme porque me duele mi cuerpo y no se pudo hacer nada porque duro mucho tiempo hay en el coche y no podían hacer nada porque estaba toda la gente encima del coche sacando a toda la gente de los vagones”, lamento el señor Efraín Juárez padre de fallecido.

Ante esta situación Yesenia recuerda con cariño a sus tíos y con gran dolor el accidente y afirma que dos vagones marcaron la diferencia para que ella y su hija estén con vida.

“Yo creo y se lo cuento a mi mamá, fue un milagro, no me tocaba, yo creo que no era hora mía todavía, de estar ahí, porque pues mi hija tiene seis años y no creo que ella hubiera sobrevivido a esa caída tampoco, entonces creo que por dos vagones fue la diferencia entre la vida y la muerte”, Yesenia Peña Loza sobreviviente.

Por su parte Estela Mejía Pérez, se encuentra las 24 horas frente al Hospital General de la Villa, donde están atendiendo a Evelyn Xiomara la única sobreviviente del vehículo rojo que fue aplastado por el metro.

“Xiomara está mejorando, tiene muchos golpes, dice que en ese momento sintió pánico terror, por la explosión, los gritos y todo eso pero dice que aun, así le dio valor para hablarle a su suegra y explicarle que él Metro se les había caído encima”, relató Estela Mejía Pérez.

Mientras Xiomara se recupera en el Hospital General la villa ubicado en Calzada San Juan de Aragón en la Colonia Granjas Modernas en la Alcaldía Gustavo A. Madero, su familia lamenta que durante estos días le tuvieron que dar la noticia del fatal desenlace de Juan.

“Se acaba de enterar se puso mal porque ella todavía tenía la esperanza, tenía la esperanza de que lo salvaran, como gritaban juntos pidiendo ayuda, creía que él también había logrado salir”, dijo la señora Estela.

