UIF no investigará a universidades; asegura Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, publicó en sus redes sociales que no investigarán las universidades públicas como lo propuso Armando Guadiana, quien expresó su deseo de que se auditaran los recursos de la UNAM.

En el tuit publicado, destaca que “la UIF no fue creada para investigar a las universidades ni a sus integrantes, sino para prevenir y combatir el lavado de dinero y para bloquear a quien use recursos ilícitos.”

La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 23, 2021