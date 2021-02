Twitter confirma que Trump quedó expulsado

Hace unas semanas Donald Trump fue expulsado de prácticamente todas las redes sociales. Desde entonces ha habido un debate sobre la libertad de expresión en internet y el poder de las grandes plataformas en el discurso público. Ahora que Trump ya no es presidente de Estados Unidos se hablaba de la posibilidad de que recuperara sus perfiles pero al menos Twitter ya confirmó que no sucederá.

A pesar de que era la red social favorita del ex mandatario, la relación entre Twitter y Trump no fue la mejor pues el entonces presidente solía violar algunas de las normas comunitarias la plataforma que, en varias ocasiones, señaló que la razón por la que no le bloqueaba el servicio se debía a que las publicaciones eran del «interés público».

Sin embargo, después de que un grupo de manifestantes tomaran de manera violenta el Capitolio y que Trump publicara una serie de tweets que fueron considerados como incitación a la violencia, la compañía tomó la decisión de cerrar su cuenta, primero de manera temporal y luego anunció que permanentemente.

Hubo quien afirmó que, una vez que Trump dejara de ser presidente podría volver a Twitter pero la red de microblogging ha confirmado que no lo permitirá, incluso si quiere volver a competir en las próximas elecciones.

La compañía recalcó que la prohibición de Donald Trump está destinada a ser permanente. Así que, al menos en Twitter, Trump ha sido silenciado para siempre. Anque el ex mandatario está buscando alternativas, según medios estadounidenses la organización Trump trató de comprar una participación importante en Parler, la red social que fue prohibida en las tiendas de aplicaciones porque permitió que sus usuarios expresaran abiertamente discursos de odio.