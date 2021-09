Tras un mes de la agresión, Luis Miranda Barrera se reincorporará a sus actividades

A un mes del ataque que sufrió Luis Miranda Barrera en el interior de un estacionamiento en la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, anuncia que iniciará con sus actividades.

El hijo de Luis Miranda Nava ex secretario de Desarrollo Social (Sedesol) fue agredido en una plaza comercial y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital llevó a cabo investigaciones en contra del agresor.

Por medio de su cuenta de twitter Luis Miranda Barrera agradece las muestras de cariño durante estos días.

“A un mes del penoso y cobarde acto cometido contra mi persona, doy gracias a Dios que me regala vida y me ayuda en mi recuperación. Agradezco a todo@s las personas que me han demostrado su cariño, empatía y solidaridad, sus mensajes me levantaron anímicamente. Muchas Gracias !!!”, escribió el también delegado del Partido Verde en Toluca.

Asimismo, Miranda Barrera agregó que llevará cuidados e indicaciones médicas durante su regreso a sus actividades.

El pasado 1 de agosto circuló un video en redes sociales de las cámaras de seguridad en un estacionamiento en donde habría sido captado dos jóvenes, posteriormente uno que portaba chamarra y gorra golpea en el rostro al otro sujeto, que terminó inconsciente en el suelo. Cuando aparentemente el agresor se retiraba, regresó para rematar con una patada en la cabeza al hombre tirado en el piso.

