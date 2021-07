Tras informe de AMLO, Bartlett asegura que gobierno federal no ha fallado en nada

Manuel Bartlett, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha fallado en nada.

Entrevistado en las inmediaciones de Palacio Nacional, Bartlett aseguró que desde el gobierno federal “vamos a todo dar“.

“En un ejercicio de autocrítica, así muy autocrítica. Nada. Vamos a todo dar”, señaló.

Aprovechó también para desmentir que habrá un alza en las tarifas eléctricas.

“No es cierto, es mentira, no lo crean, no es cierto. La instrucción del presidente es que las tarifas no suban de ninguna manera, es una orden del presidente y no han subido”, apuntó.

Las declaraciones de Bartlett surgen después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rindiera este jueves su informe a tres años de su triunfo en las elecciones de 2018.

