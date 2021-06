Tras haber atropellado a Polly y Fernanda,  Diego Armando “H” presuntamente prefiere suicidarse a ir a la cárcel

En un audio filtrado se le escucha decir que no quiere vivir en la cárcel siendo odiado por todos, no obstante, sus acciones han dejado gravemente heridas a las jóvenes

Luego de haber atropellado a Fernanda Olivares, conocida como Polly, y Fernanda Cuadra, Diego Armando “H” presuntamente amagó con suicidarse antes de ser detenido y procesado por las autoridades.

En un mensaje de voz que Diego le envió a uno de sus amigos tras lo cometido, en donde se despide, le agradece su amistad y señala que ya no quiere vivir.

“Yo no me voy a ver encerrado a la verg* […] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verg* [sic]”, se escuchó en el audio.

Mientras el sujeto se encuentra prófugo y pensando en quitarse la vida las dos jóvenes se encuentran graves en el Hospital General de Xoco, luchando por sus vidas tras haber sido atropelladas.

Según han relatado los testigos a medios, Diego habría llegado a la casa de Fernanda Cuadra ya en estado de ebriedad abordo de un automóvil blanco y al ser rechazado por la joven se puso violento. No obstante, debido a su condición etílica ella le quitó las llaves del vehículo para evitar que condujera y sufriera un accidente.

Dicha situación lo habría hecho enfadarse, no obstante, se recostó por un momento a petición de Fernanda. Al despertar provocó desmanes y volvió a discutir con la joven que terminó dándole sus llaves. Cuando Diego subió a su automóvil embistió a Fernanda de 31 y Polly de 26 años.

Los hechos que le causaron fracturas, hemorragias internas y traumatismos a las jóvenes ocurrieron la madrugada del sábado 12 de junio en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Zarina Olivares, hermana de Polly, dijo que: “actualmente mi hermana está luchado por su vida. Está muy grave en el hospital. Tiene fracturas de cráneo y pómulo. Tiene quemaduras de tercer grado. Por lo que sabemos está conectada a un respirador. La tienen sedada. Está muy mal”.

