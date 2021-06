Tras entrevista a Jorge Ramos, AMLO se lanza contra Krauze

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió frente a los medios la entrevista que realizó el periodista León Krauze a Jorge Ramos, en donde el primero intentó comparar a AMLO con Nicolás Maduro, mandatario de Venezuelay y el estadounidense Donald Trump.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO reprodujo la entrevista que circuló en redes sociales casi todo el fin de semana, en donde el periodista y adversario de la 4T, Krauze cuestiona a Ramos, sobre si el presidente de México es un demócrata o tiene afanes dictatoriales.

“¿Adviertes en México, hoy por hoy, los mismos riesgos para la democracia?, pregunta Krauze. Mientras Jorge Ramos responde: “No, dejame ser absolutamente claro en esto, López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela, yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día, así es la democracia”, señaló.

¿Cómo le llamamos a López Obrador. Es un demócrata?, cuestiona León Krauze. Mientras Ramos sostuvo: “Es el presidente legítimo de México. Yo creo que hasta el momento si, no tengo la menor duda de que fue elegido democráticamente, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia, una democracia todavía muy joven y con muchos problemas.

Por este despliegue de preguntas a modo, López Obrador respondió con una risa y aseguró que: «Quería que le dijera yo que soy un dictador».

