Tras disculpa de Octavio Romero, se rescindieron contratos de Pemex a Felipa Obrador: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, le ofreció una disculpa por las omisiones que permitieron la entrega de contratos a su prima Felipa Obrador Olán.

“A mí me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, para decirme que mi prima estaba participando en un concurso (…) le dije: no, aunque venga de tiempo atrás, no. Y resulta de que le buscaron la forma o no tuvo él el cuidado suficiente y al final salió con un contrato”, dijo en conferencia de prensa.

El presidente dijo que luego del escándalo se rescindieron los contratos y que el director de Pemex le ofreció una disculpa.

“Se resolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal Tribunal, la conciencia de cada quien. Cuando sale el asunto, lo primero que hace Octavio es irme a ofrecer una disculpa”, dijo.