Trabajadores del sector salud laboran bajo protesta, porque no han sido vacunados   

Por Raúl Ruiz-Miguel Celaya/Reporteros.

Luego que se anunciara con bombo y platillo, que el 100% del personal del sector salud, así como trabajadores de los hospitales, serían vacunados, por ser la primera línea de la lucha en contra del Covid-19, resulta que es la fecha en la cual aún no se cumple con dicha encomienda. En ese tenor, un sinnúmero de trabajadores de la salud, continúan con su ardua labor, bajo protesta porque no han recibido la tan cacaraqueada dosis anti Covid-19, el argumento que están manejando las autoridades, es que no alcanzaron las vacunas.

Es el caso de la Clínica de Salud T-III México-España, ubicada en el número 128 de la calle Lago Iseo, colonia Anáhuac de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, donde los médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, de seguridad y de limpieza, laboran bajo protesta porque, simplemente no han recibido la protección de la vacuna anti-Covid-19. Es importante señalar que en la fachada de dicho inmueble luce tapizado con cartelones, con sus denuncias y demandas.