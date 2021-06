Trabajadores de PEMEX, amagan con tomar instalaciones y parar labores

Exigen trabajadores de PEMEX, respeto al contrato de trabajo, el pago inmediato a trabajadores “transitorios”.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

La tarde de ayer martes, cientos de trabajadores, se manifestaron frente a las oficinas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicadas en el número 350 DE Marina Nacional, para exigir el puntual respeto su contrato colectivo de trabajo, amén de exigir el pago inmediato a los casi mil trabajadores “transitorios”. En ese contexto se pronunciaron, que de no haber una pronta respuesta a sus legítimas demandas, tomaran los accesos de las instalaciones de PEMEX, y no se laborara como protesta. Al mismo tiempo a gritos reprocharon el mal trato a la base trabajadora y de los privilegios que gozan los trabajadores de confianza, con sueldos de más de 65 mil pesos mensuales, además de que gozan de todo tipo de privilegios, por otra parte a los “transitorios”, no les quieren pagar a pesar de que ya laboraron, en actividades complejas y de alto riesgo durante la Pandemia.

Ante dicho panorama, ingreso una comisión negociadora, encabezada Héctor Sosa Rodríguez, Secretario del Interior y Acuerdos de la Sección 34 STPRM, quién además de ser el líder de movimiento Depurador 27 de Agosto, Sosa Rodríguez es conocido como el máximo líder de los trabajadores sindicalizados petroleros, así lo han reconocido todas las secciones de la zona metropolitana, de aéreas como hospitales, almacenes, refinerías entre otras. Posteriormente a la reunión con directivos de PEMEX que se prolongo por casi una hora, Héctor Sosa Rodríguez, tomo la palabra y refrendo su compromiso con la base trabajadora, informo que la actual administración lo ha pretendido obstaculizar en su labor de defender a los trabajadores, y califico como una “4T de mierda”, que no saben ni siquiera, a que vinieron hacer a PEMEX.

Por otra parte trabajadores entrevistados durante la manifestación, señalaron que desde la llegada de la actual administración, la base trabajadora es víctimas de terrorismo laboral, por parte de directivos, que no tienen siquiera el perfil para ocupar dichos puestos, pero eso sí contratan a asistentes para todo tipo de actividades. En cambio a la base trabajadora la tienen marginada, y no cuentan con los insumos, equipo básicos, y necesarios para realizar su trabajo, no cuentan con papelería, productos de limpieza, para su aéreas de trabajo, pareciera increíble pero esa es la realidad, mencionaron.

De igual forma mencionaron, que los accidentes que se han registrado en las refirieras, plataformas e instalaciones de PEMEX, se deben en primer lugar a la falta de mantenimiento, refacciones, el argumento de los directivos es que no hay recursos, para solventar dichos casos, lo grave del caso es que han costado víctimas fatales, además de trabajadores lesionados. Del mismo modo, señalaron que la actual administración, presumía que terminarían con la corrupción en PEMEX, pero estos salieron peores a las anteriores, llegaron desatados, insaciables, quieren aprovechar el tiempo perdido, y de la noche a la mañana, se quieren robar todo.

Ya estamos cansados de tan mal trato, ya estuvo suave, de hoy en adelante las cosas van a cambiar, tienen que cumplir con los acuerdos pactados o de plano, paramos labores, no vamos a permitir, que gente ajena a PEMEX, vengan y nos arrebaten lo que nuestros abuelos, padres ganaron con tanto esfuerzo, porque ellos si se partieron la “madre”, para que nosotros tengamos un trabajo digno, concluyeron.

Con pancartas, altavoces, y a grito abierto, los cientos de trabajadores, durante varios minutos, gritaron consignas, y cerraron filas en torno a Héctor Sosa Rodríguez, en su lucha contra la corrupción al interior de PEMEX, dejando en claro, que esperarán un tiempo razonable, para que se cumpla con sus demandas, caso contrario, tomaran las instalaciones.

