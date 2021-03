Toma posesión Socorro Flores Liera como jueza en Corte Penal Internacional

El cargo que desempeñará la embajadora mexicana será para el periodo 2021-2030; ‘orgullo para México y su política exterior feminista’, afirma Marcelo Ebrard

La embajadora mexicana, María del Socorro Flores Liera, rindió juramento este miércoles como nueva Jueza de la Corte Penal Internacional, cargo que ocupará durante el periodo 2021-2030.

Será la primera vez desde 1998 que México cuente con una magistrada en este organismo de justicia internacional con sede en La Haya, Países Bajos.

«Me comprometo solemnemente a desempeñar mis funciones y ejercer mis poderes como juez de la Corte Penal Internacional honorable, fiel, imparcial y concienzudamente, y que respetaré la confidencialidad de las investigaciones y los enjuiciamientos y el secreto de las deliberaciones», expresó la jueza mexicana en la sala 1 de la Corte Penal Internacional.

La CPI es el tribunal encargado de perseguir y juzgar a quienes cometan crímenes graves previstos por el derecho internacional como es el caso de los crímenes de guerra, el crimen de agresión, el genocidio o de lesa humanidad.

Socorro Flores Liera es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992 y cuenta con una amplia experiencia diplomática y jurídica, particularmente en la rama del derecho internacional.

“La Embajadora Socorro Flores tomó posesión como Jueza en la Corte Penal Internacional, orgullo para México y su política exterior feminista. Felicitaciones!!!”, destacó el canciller Marcelo Ebrard a través de Twitter.

Hasta antes de este cargo, Socorro Flores Liera era la Representante Permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.

La CPI tiene personalidad jurídica internacional y colabora estrechamente con la ONU.

La jueza mexicana formó parte de un grupo de seis nuevas impartidores de justicia que este día asumieron el encargo en la CPI: Joanna Korner (Reino Unido), Gocha Lordkipanidze (Georgia), Sergio Gerardo Ugalde Godinez (Costa Rica), Miatta Maria Samba (Sierra Leona) y Althea Violet Alexis-Windsor (Trinidad y Tobago).

Todos ellos fueron electos por un plazo de nueve años durante el 19o período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma en diciembre de 2020.

