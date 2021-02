Todos los ciudadanos tienen derecho a ser candidatos: AMLO respecto a candidaturas de famosos

El mandatario señaló que todos los ciudadanos mexicanos tienen el derecho a postularse y depende del pueblo si los beneficia o no con su voto

Artistas, luchadores, deportistas y Félix Salgado Macedonio, tienen todo el derecho de ser candidatos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia de prensa matutina se le cuestionó al primer mandatario que algunos personajes que no tienen trayectoria política -como la Miss universo Lupita Jones, luchadores y deportistas- estén buscando un cargo de elección popular.

“Tienen todo el derecho, es legítimo y es legal”, respondió. Además, defendió que su partido Morena eligiera a candidatos mediante rifas y sorteos.

¿Por qué no un artista? ¿Por qué no un deportista? ¿Por qué no un campesino? ¿Por qué no un obrero? Todavía hace poco cuando se optó por nombrar en procesos de selección, rifa, sorteos a candidatos en un partido (Morena) que no voy a mencionar porque no viene al caso, ¿cómo es posible si necesitamos parlamentarios, ¿cómo una indígena, una maestra, será legisladora? Además no sabe, no van a resistir los cañonazos, se van a vender, van a traicionar. Me consta, nadie se vendió.

Consideró que la ciudadanía es la que debe elegir si les da o no su voto.

“De acuerdo a la Constitución tenemos el derecho a votar y ser votados, es un derecho ciudadano y no descalifiquemos a priori, dejemos que el escrutinio, que la decisión quede en manos del pueblo, que no estemos pensando que el pueblo es menor de edad, que necesita tutela, eso se pensaba en el porfiriato”, dijo.

“Por eso no le daban la ciudadanía al pueblo raso, logramos la Independencia qué es lo que estamos conmemorando, la independencia política, pero los campesinos, los peones no votaban, no se les daba el derecho porque se pensaba de que no tenían conocimiento, el sufragio era para los letrados”, criticó.