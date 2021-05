Titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo con COVID 19

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se sumó a la “larga lista” de funcionarios que se han contagiado de Coronavirus, entre quienes destacan los secretarios de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue informado de los hechos.

Mediante su cuenta de Twitter, el funcionario federal, quien es asintomático y no presenta síntomas graves por el contagio, confirmó el mismo y destacó que habrá de continuar con la misión encomendada desde su hogar, donde llevará al tratamiento para superar el contagio, el que se estima sigue en descenso en el país.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento”, acotó Nieto Castillo en su cuenta, la que ha recibido miles de visitas. “Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador”, confirma el servidor público.

Allegados al titular de la Unidad Financiera, la que ha “congelado” miles de cuentas bancarias a presuntos responsables de haber incurrido en conductas presumiblemente constitutivas de delito, aseguraron que éste se encuentra optimista e incluso de buen humor y que enfrenta el contagio con la seguridad plena de que lo superará, como lo han hecho la gran mayoría de sus compañeros, entre ellos el subsecretario del Sector Salud, Hugo López Gatell Ramírez.

