Terrorismo laboral y discriminación en Correos de México

***Fabrican delitos a trabajadores del Servicio Postal Mexicano, con la finalidad de despedirlos del empleo.

***Los trabajadores son amenazados, hostigados, por empleados de alto nivel, atentan en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Adán Ulises González Rodríguez y su compañero Pablo Medina, trabajadores del Servicio Postal Mexicano, con categoría de carteros, denunciaron a unomásuno. Que se les informo mediante un documento signado por el Lic. Luis Jaime Ávila Franco, director corporativo de administración de finanzas del Servicio Postal, que a partir del día 12 de agosto de 2021, se les rescindió la relación de trabajo con dicho organismo, por ser responsable de una supuesta conducta grave, al efectuar actos de retención de mal escaneo de piezas de correspondencia, siendo dichas acusaciones totalmente falsas.

Refiere uno de los afectados, Pablo Medina, que en su caso el día 12 de julio inspectores de correos de México de nombre armando Figueroa Mongue y Salvador López, lo quisieron inculpar de venta de correspondencia, tan solo por el hecho que en su rumbo hay una recicladora, acusaciones que no pudieron comprobar, para ponerlo a disposición del MP, y finalmente los oficiales de la Ciudad de México, dijeron que no había flagrancia ni pruebas ni parte acusadora por lo que los tuvieron que dejar ir.

Posteriormente al otro día que se presento a su centro de trabajo, donde su jefe Ángel Jiménez López, le pide que suba a su oficina, ahí se encontraban dos elementos de la Guardia Nacional y el subdirector de seguridad postal Francisco Javier Camacho Rosas, en ese sitio fui sometido a una serie de amenazas, violaron mi privacidad, al quitarme ni celular y revisarlo amenazándolo con qué le iban hacer daño, a sus hijos ya que vieron las fotos en su celular, por su parte el subdirector de correos le dijo que iba a ser su “chivo expiatorio”, y por medio de mas amenazas y privación ilegal de su libertad le obligaron a declararse culpable grabado en un audio.

Aseguro la víctima: yo por miedo y por mi familia lo hice, cuando me dejaron salir de donde me tenían encerrado. De inmediato se dirigió a presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos, así como la denuncia ante la Fiscalía General de la República, y otra al ministerio público especializado en delitos de los servidores públicos.

Posteriormente a partir del día siguiente, el denunciante fue tratado como delincuente por parte de su jefe Ángel Jiménez López, además de que le gritaba y negaba su derecho a salir a comer, en otra ocasión lo saco de la oficina a gritos, de ello hubo testigos, posteriormente el día 29 de julio le levantaron un acta administrativa por la venta de correspondencia, sin pruebas y sin derecho a defenderse, por lo que determinaron darle de baja.

Finalmente el denunciante, señalo: Yo nunca tuve apoyo de mi sindicato dirigido por la Licenciada Enriqueta Méndez Gómez ya que nunca me dieron una copia de mi acta administrativa no tuve conocimiento de nada, días después, el día 12 de agosto me llego mi baja y hasta el día 13 de agosto me dieron mi copia del acta ya que fui dado de baja, la verdad estoy desesperado, por ello quiero que salga a la luz y se haga público, estos abusos, de los que sufrimos los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, además de agregar a mi dicho, copias de mis denuncias, tengo testigos que están dispuestos a hablar, por favor ayúdame que esto sea visible, para que estas personas no sigan abusando de su autoridad, atentando en contra de nuestros derechos fundamentales, concluyó.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...