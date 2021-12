Surgen más víctimas de Julio Cesar Serna Chávez

***Julio Cesar Serna me despojo de la bodega P-128, en contubernio con los señores Sergio Alejandro Valencia Mejía y Alfredo de la Luz Torres, denuncio el participante, Cesar Augusto Fragoso García.

Por Raúl Ruiz/Reportero-Verenice Tellez/Reporteros.

Derivado de una investigación realizada por el equipo de reporteros de unomásuno, se dio con una víctima más del ex director de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Julio Cesar Serna Chávez, el participante del Fideicomiso de la CdMx de nombre César Augusto Fragoso García, denuncio haber sido víctima del delito de despojo de su bodega la P-128, mediante un fraude consumado en perjuicio de su patrimonio, abundo el afectado que para rescatar su bodega, tuvo que acudir a todas las instancias, y mediantes juicios administrativos, civiles, penal, mismo que llevo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancias que finalmente fallaron a su favor.

Julio César Serna, es señalado y acusado de fraude, en contubernio con Sergio Alejandro Valencia Mejía y Alfredo de la Luz Torres.

Bodega P-128 misma que fue despojada mediante un fraude, a su propietario.

El afectado César Augusto Fragoso García señalo a unomásuno, soy participante del Fideicomiso de la Ceda CdMx, el tema que quiero hacer público es el fraude cometido en agravio de mi familia, por parte del señor Julio César Serna Chávez, en contubernio con los señores Alejandro Valencia Mejía y un señor de nombre Alfredo de la luz, entre ellos pasando por encima del derecho de ficomisario de la Ceda CdMx de la bodega P-128, estos señores, no obstante que tenían conocimiento, que la bodega me había sido cedida desde hace más de 30 años y de que había habido una serie de juicios, celebran una cesión de derechos entre ellos sobre dicha bodega. En el año 2013 estos señores Valencia Mejía y el señor Alfredo de la Luz se ponen de acuerdo con Julio César Serna para que Julio César, con una personalidad, luego de que se había muerto la señora, ya con la personalidad de donatarios pusieran la bodega a su nombre, no obstante todos los juicios que se llevaron, que terminaron finalmente dándome la razón, concretaron la cesión de derechos.

Documento oficial, mediante el cual se confirmo el despojo de la bodega P-120 a participante de la CdMx.

Aquí está el acta en la que se concreto y el convenio de adhesión al fideicomiso que firmó Julio César Serna Chávez, a nombre del gobierno, afortunadamente me doy cuenta y ataco vía judicial y obtengo un amparo en el que se anulan estos actos, pero los actos de fraude y despojo, fueron consumados.

Certificado Fiduciario de Aportación de la CdMx, documento que confirma el fraude cometido por Julio Cesar Serna Chávez y cómplices.

Julio Serna en su calidad director de la Ceda CdMx, tenía conocimiento de que está bodega no era de esos señores y aquí tengo las pruebas, el asunto finalmente desde el punto de vista judicial, quedo a mi favor, se quedaron sin efecto las cesiones de derecho. En el año 1987 el señor Francisco Valencia Madrigal y su esposa desde entonces me entregan la bodega P-128, yo tengo la posesión de dicha bodega. Finalmente el juicio civil término en que se otorgo el amparo a mi persona para el efecto de qué ese contrato se le diera validez judicial, jurídica, administrativa en todas las materias, concluyo.

Documento con las firmas de los actores que participaron en el fraude, y despojo de la bodega P-128, de la Ceda CdMx.

