Suprema Corte genera falsas expectativas y confusión con fallo sobre cannabis: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal insiste: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la cannabis no resuelve el problema de la inseguridad, ha generado una falsa expectativa y provocado confusión sobre autorizaciones, permisos y límites en el consumo lúdico de la mariguana.

El coordinador parlamentario de Morena adelantó que está en comunicación con los coordinadores de los diferentes Grupos Parlamentarios representados en el Senado, para considerar este tema como parte de la agenda legislativa prioritaria.

Además, dio a conocer que la emergencia sanitaria, el tema de la seguridad pública y la recuperación económica, también formarán parte de los asuntos prioritarios del Senado.

En estos tres temas están incluidos asuntos sobre el empleo, la mariguana y las tres iniciativas que envíe el Ejecutivo sobre la reforma eléctrica, la Guardia Nacional y la reforma político-electoral.

El senador aseguró que no habrá parálisis legislativa en el Congreso de Unión en la LXV Legislatura, por la nueva composición de la Cámara de Diputados, sino un trabajo que siempre será responsable y digno.

Ricardo Monreal aclaró que la Corte simplemente declaró inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico de la mariguana.

Pero, no se modifica el Código Penal, ordenamiento que tipifica los delitos por posesión, transporte, cosecha y siembra de mariguana, que se aplicarán a quien sen encuentren en esa hipótesis jurídica concreta.

Cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, tenga carácter obligatorio y surta efecto para todos, los millones de ciudadanos que pueden solicitar la autorización y la semilla, ¿dónde la van a adquirir, de qué calidad, ¿cómo la van a adquirir?, cuestionó el senador.

Monreal Ávila insistió que en la práctica esta decisión será un gran problema, por los miles de personas que van a solicitar autorización para sembrar, cosechar y transportar mariguana.

Pero también porque será complicado diferenciar entre consumidores y comercializadores, entre quienes siembran para su autoconsumo y quien los hace para uso industrial y comercial.

La Corte dijo que la Cofepris debía resolver y dictar los lineamientos, los cual, advirtió el líder del Senado, es muy grave, porque no puede legislar, no puede hacer eso, “yo no sé cómo lo va a sacar, no puede legislar”.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila también comentó que el tema de los medicamentos contra el cáncer es un tema delicado, que no se debe ignorar, pero tampoco politizar, pues se trata del sufrimiento de niños que padecen esta enfermedad.

Reconoció que hay una corriente enorme de intereses en contra del Presidente de la República y del Gobierno, pero negó que el tema sea utilizado para golpear al Gobierno Federal, simplemente hay protestas, inconformidades, discusión y polarización.

Además, consideró que en el Senado no tenemos problema para que puedan acudir funcionarios del sector salud a ampliar la información que se tenga sobre este asunto.

Comparte esto: Tweet



Imprimir