Suman más de 50 mil, alarmante aumento de cadáveres sin identificar

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

No obstante los anuncios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación en el sentido de que los homicidios dolosos, incluidos feminicidios, registran una disminución importante, los Servicios Médicos Forenses del país reportan un aumento de por lo menos el 30 por ciento de cadáveres sin identificar. La problemática se agrava si se toma en consideración que los reportes de personas desaparecidas también representan un alza.

Expertos en la materia refieren que el hallazgo de fosas clandestinas, el aumento en ejecuciones por parte de la delincuencia organizada, la falta de recursos humanos y financieros, entre otros factores, han provocado que la mayoría de las instalaciones forenses del país se encuentren colapsadas y que prueba de ello es que hasta el momento se estima que más de 52 mil cadáveres están sin identificar.

“En menos de un año, la “acumulación” de cuerpos en los institutos forenses y los servicios forenses aumentaron en no menos del 30 por ciento, lo que resulta grave y por lo que es urgente que las autoridades correspondientes, con el apoyo de organizaciones civiles, busquen los mecanismos para la creación de un Banco Nacional de Datos Forense o bien el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y Reclamadas, acotan estudiosos de la problemática”, contextualiza el penalista Enrique Fuentes Ladrón de Guevara.

Asimismo, familiares de personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional trabajan, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, para establecer un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, con el gobierno, pero hace falta avanzar más rápido y contar con el compromiso de todas las fiscalías de trabajar con el Mecanismo.

Informes de las Fiscalías Generales de Justicia, Servicios Médicos Forenses y solicitudes de acceso a la información púbica, “existen por lo menos 50,505 cuerpos no identificados en México. La cifra proviene de solicitudes de acceso a la información pública enviadas a todos los servicios forenses del país”.

Se puntualizó que el aumento se debe a dos factores principales: el recurrente hallazgo de personas fallecidas no identificadas y el colapso de los servicios forenses del país. Los recursos humanos, financieros y técnicos son insuficientes; no hay prácticas homologadas en el registro de la información; y no existe un Banco Nacional de Datos Forenses ni un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

“Si bien la acumulación de 50,505 personas sin identificar en las instituciones públicas es en sí mismo doloroso y angustiante para miles de familias que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos, es muy probable que la cantidad real sea mucho mayor” se puntualiza en los informes, los que son compartidos por Fuentes Ladrón de Guevara, quien reitera la imperiosa necesidad de crear y fortalecer todos aquellos institutos dedicados a la prestación de servicios forenses a efecto de que “quienes se nos han adelantado en el viaje sin retorno, tengan un trato digno” .

Por su parte, miembros del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, destacaron que desde hace más de años dialogan con el gobierno del presidente López Obrador con el firme propósito de crear el MEIF.

“Hemos logrado algunos avances, pero necesitamos más determinación política e inter-institucional para lograr construir un MEIF que esté a la altura del desafío que encontrará en México. Necesitamos el compromiso explícito de todas las fiscalías del país de dar al MEIF acceso irrestricto a los cuerpos no identificados y a todos los registros existentes para poder realizar su mandato y la garantía de una autonomía real para el MEIF, libre de toda influencia política en la realización de su labor”.

