Suma Morena a tres nuevos legisladores, conserva mayoría en la Cámara de Diputados

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados sumó este miércoles a tres nuevos legisladores, con lo que conservarán la mayoría en el último periodo ordinario de sesiones.

Las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Claudia Báez Ruiz que formaban parte del Partido Encuentro Social y el legislador independiente, Evaristo Lenin Pérez, anunciaron este día su intención de incorporarse a la bancada de Morena.

Con la adición, Morena tendrá un total de 255 legisladores en el periodo donde se discutirá la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Otras de las iniciativas que se abordarán en los siguientes meses serán la reforma en materia de outsourcing, la regulación del uso lúdico de la marihuana, así como la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y la modificación a la ley del Banco de México (Banxico).

Algunas de las iniciativas fueron frenadas durante el año pasado al considerar que no había los elementos suficientes para su discusión, otras, porque no se llegó a un acuerdo desde las comisiones. Algunas, como el caso de la discusión de la legalización de la marihuana, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que no se había discutido lo suficiente en el Poder Legislativo.

En la misma sesión, el legislador Juan Carlos Villarreal presentó su renuncia a la bancada de Movimiento Ciudadano desde el pasado 27 de enero e informó que se mantendrá sin partido durante las próximas sesiones.