Son embestidos dos agentes por un auto cerca del Capitolio

Este mediodía, la Policía del Capitolio informó que agentes resultaron heridos luego de ser embestidos por un auto que también derribó las vallas que rodean el recinto.

A su vez, la dependencia informó que el recinto está bajo un cierre temporal de emergencia por “una amenaza de seguridad exterior”.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021