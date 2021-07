Sinovac demuestra altas tasas de efectividad

De acuerdo a estudios publicados en las revistas de carácter médico The Lancet y The New England Journal of Medicine, las vacunas de los laboratorios chinos, Sinovac, ha demostrado una tasa de 65.9% de inmunización contra el contagio; un 87.5% en el caso de hospitalizados; y hasta un 90.3% para aquéllos que se encuentran en terapia intensiva.

El estudio en cuestión fue realizado con una población de alrededor de 10.2 millones de participantes y tenía por finalidad demostrar su eficacia al inhabilitar el virus del COVID-19, todos con edades superiores de 16 años. Las vacunas se aplicaron con un espacio de 14 días entre ellas.

Comparte esto: Tweet



Imprimir