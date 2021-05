Siguen amenazas de Gabriela Gamboa en Metepec; difunden nuevo audio

Nuevamente difunden otro audio de la ex alcaldesa de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa quien busca la reeleccion, donde se escucha amenazar nuevamente a la hija del candidato del PAN-PRD, Fernando Flores y los hijos de otra persona.

El audio:

“Entonces vuelvo a lo mismo, no le resultó porque cuando… ok, aquí en la casa del jabonero, puta, el que no cae resbala, cuando yo harté, después de dos días, di el puto manotazo, se calló todo mundo… No quise sacarlo porque sabía de dónde venía el golpe. Yo los trancazos los doy certeros, nada más escogieron un precandidato que tiene la puta colota mal pedo, eh. Este Flores, que no se le olvide, también tiene una hija eh, a Vargas que no se le olvide, también tiene hijos”.

