Sheinbaum asegura “acusaciones de científicos son excesivas”

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum dio a conocer su posicionamiento sobre las acusaciones a los 31 investigadores de CONACYT, especialmente aquellas referentes a la delincuencia organizada

“No sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. En todo caso tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece un exceso” declaró la funcionaria

De igual manera, exhortó a las autoridades para que realicen una investigación exhaustiva, a fin de determinar si se hizo efectivamente un mal uso de recursos y no se criminalice de forma anticipada.

