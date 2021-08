La tenista norte americana Serena Williams no competirá en el US Open que se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre, la ausencia de la ex número uno del mundo se debe a una lesión en la pierna, así lo anunció la estrella estadunidense de 39 años a través de su cuenta oficial de Instagram.

«Después de una profunda reflexión y siguiendo el consejo de mi equipo médico, he decidido retirarme del US Open para curar completamente mi desgarro en los isquiotibiales», escribió la tenista.

