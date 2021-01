Será el Tribunal Electoral quien resuelva el tema de la “mañaneras”, asegura AMLO

Tras la polémica entre el INE y el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la emisión completa de la “mañanera”, será el TEPJF el que resuelva alrededor de este tema

Al final de la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esperará a que el Tribunal Electoral resuelva sobre la decisión del INE de limitar las declaraciones en la “mañanera” para no afectar el proceso electoral.

Afirmó que se debe aclarar si puede pronunciarse en contra de la compra del voto y que no se use el dinero público para favorecer a un candidato o partido.

-¿Cuándo entra en vigor eso de que yo no hable?-, preguntó el primer mandatario.-Hasta abril, le respondieron. Ah, todavía falta, entonces vamos a seguir hablando de aquí a abril y luego falta que se vea en el Tribunal Electoral, falta todavía, vamos a esperarnos. Yo quiero que se aclare, que se precise si habrá censura sobre temas relacionados con la democracia

“Si puedo hablar que no se compre el voto, si puedo decir que no se use el presupuesto para favorecer a ningún partido a ningún candidato, si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo para obtener votos, si puedo decir que no se haga como antes que se mandaba a los secretarios como delegados de un partido para hacer campaña, así lo hizo (Vicente) Fox”, subrayó.

Rechazó que avalara una reforma electoral durante el periodo neoliberal, “nunca porque todo era simulación, esa reforma a la que hacen mención aunque parezca increíble el que la negoció fue (Agustín) Carstens”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal cuestionó que el INE no se diera cuenta de los fraudes electorales.

“Si ellos participaban, ellos violaban la legislación, la elección pasada les dieron registros de candidatos a quienes no tenían derecho para participar, no voy a mencionar nombres, y son los que estánn ahora los que no quieren que hablemos””, acotó.

Aseveró que en las mañaneras no llamará a votar por un partido o candidato, “eso no lo haría de ninguna manera me degradaría, sería indigno”.