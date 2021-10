«Será anulada elección por violencia política de género»: TEPJF

Por esta situación fue que se invalidó la renovación de la presidencia municipal de Iliatenco en Guerrero, lugar donde se comprobó la existencia de violencia política en razón de género en contra de Ruperta Nicolás Hilario,candidata de Movimiento Ciudadano por su calidad de mujer.

Se informó por parte de la Sala Superior en sesión que se pusieron pintas en 14 bardas cercanas a las casillas con mensajes misóginos las cuales pudieron influir en el electorado, ello a pesar de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue por 53 votos.

Durante su intervención, se señaló por parte de la magistrada Mónica Soto que, en los casos de Violencia Política en Razón de Género, la valoración de las pruebas no puede ser rígida sino flexible. «Si bien no hay manera de probar quien fue no se pueden quedar estos hechos en impunidad. Los hechos son determinantes para el resultado de la elección», explicó.

