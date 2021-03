Separan de su cargo a profesor de la UNAM; asegura que las mujeres “si mueren es por algo”

El docente de la Facultad de Contaduría y Administración dijo que formaría una brigada secreta para torturar feministas e interrogarlas acerca de quién les paga para realizar manifestaciones

Genaro Castro Flores, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que torturaría a feministas para saber quién les paga para manifestarse y que las mujeres “si mueren es por algo”.

Durante una clase en línea, el catedrático de la máxima casa de estudios comenzó a dar su opinión en torno a las manifestaciones de mujeres realizadas el pasado 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer.

Además de justificar que las mujeres sean asesinadas, el profesor aseguró que crearía una brigada secreta para saber quién paga a las mujeres que se manifiestan.

En el video, el docente cuestiona que ninguna mujer sea detenida debido a las marchas y asegura que no le importaría ir a la cárcel con tal de averiguar los propósitos de las personas que supuestamente financian estos movimientos.

“Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”, mencionó Castro Flores.

Además de hacer apología a la violencia, el docente justificó el asesinato de mujeres pues dijo que a ninguna la matan porque sí, sino que si las matan “es por algo”.

“Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. Eso no. El que anda mal termina mal”, mencionó.

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un comunicado en torno a los dichos de su docente, Genero Castro Flores, los cuales fueron rechazados de manera inmediata.

Según la misiva, esta facultad se enteró acerca de lo mencionado por el profesor a través de redes sociales, en donde se difundieron diversos videos acerca del momento.

La UNAM indicó que las opiniones vertidas por el maestro vulneran los principios y valores universitarios, y que por ello decidieron separarlo de su trabajo ante grupo.

