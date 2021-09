Senadores de Morena reconocen a Paul Villafuerte, por su apoyo a la juventud

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, y el senador José Ramón Enríquez Herrera, entregaron un reconocimiento a Paul Villafuerte, por su destacada trayectoria deportiva y apoyo a los jóvenes.

Los legisladores destacaron que el deportista es un agente de cambio que inspira, apuesta por la inclusión y motivación de la juventud mexicana, con lo que ayuda a construir una mejor sociedad.

En la ceremonia, realizada en el Salón de la Comisión Permanente, Monreal Ávila destacó la labor de Villafuerte, un ejemplo -dijo- de una persona rehabilitada, que ahora ayuda a muchos de ustedes con su gimnasio.

“Vamos a entregarle a Paul Villafuerte, por su destacada trayectoria y apoyo a los jóvenes, este reconocimiento del Senado de la República a uno de los suyos, a un mexicano excepcional”, explicó.

“Sé de su historia, de todo lo que hacen y hoy este recinto legislativo se engalana con su presencia. Me da mucho gusto que estén aquí. Ojalá y hubiese muchos mexicanos y mexicanas así”, expresó.

En tanto, el senador José Ramón Enríquez Herrera, de Morena, promotor de esta distinción, dijo que Paul es un referente de lucha y perseverancia, quien además de deporte, ha entregado vida a los jóvenes que han caído en momentos difíciles.

“Lo que has construido con tu gimnasio, no sólo es hacer ejercicio y deporte, es una acción para renovarnos como seres humanos”, expresó el senador de Morena.

Recordó que, a sus 23 años, Paul Villafuerte perdió la pierna izquierda, la gente le decía: “tú ya no puedes, eres un discapacitado, ya no hagas esto, y esas palabras le dieron la fuerza para no detenerse”.

En su intervención, Paul Villafuerte agradeció al Senado de la República, “estamos felices, es un reconocimiento no sólo personal, sino para la gente del barrio que más lo necesita, los mejores deportistas están ahí, en las colonias, en los barrios marginados.

Recordó que, en sus inicios, fue discriminado por su forma de hablar, su discapacidad, por su manera de vestir, pero yo sabía que estaba haciendo algo bien, querer a mi colonia, a los chavos, a la banda y esto está dando frutos: “¡Sin miedo al éxito, senadores, sí se puede, desde el valle del Senado!”, concluyó.

