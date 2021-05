Senador Monreal presenta libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presento el libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, la mañana de este martes, en el estado de Zacatecas.

Acompañado de más de 20 senadores, señaló que de los 15 estados que elegirán gubernatura en las siguientes elecciones, 10 se encuentran en una situación financiera difícil, mientras que cuatro de ellos están en bancarrota, como es el caso de Zacatecas, informó el senador Monreal.

A tres semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral, senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, entre ellos el presidente del Senado, Eduardo Ramírez y el pevemista, Raúl Bolaños, cerraron filas con el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, quien acudió a la presentación del libro de su hermano.

El líder de la mayoría en la cámara alta se solidarizó con su hermano David en un evento público, y presentó lo que llamó el “decálogo del terror”.

Explicó que los 10 puntos que lo comprenden refieren la grave situación que atraviesa el estado, que compromete sus finanzas públicas por los próximos cuatro gobiernos y que heredará David Monreal en caso de ganar la gubernatura.

Ricardo Monreal afirmó que su hermano David es el único capaz, inteligente y talentoso para ser electo gobernador de la entidad y tener interlocución con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es prácticamente un estado en quiebra, y requerimos que al frente de los esfuerzos esté una persona con capacidad, talento, inteligencia, para tocar las puertas del gobierno federal. No hay otra manera en esa tarea y en ese esfuerzo venimos los senadores a decirle a David: cuenta con nosotros en lo que podamos hacer, de acuerdo con la ley y, una vez que el pueblo de Zacatecas decida libremente”, expresó.

#EnVivo Hoy me encuentro en Zacatecas, presentando mi más reciente libro 'Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral'. Me da mucho gusto saludar a mis paisanas y paisanos.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reveló que cuando platicó con David, “le pregunté, ¿sabes a lo que te enfrentas?, ‘Sí, estoy consciente, por eso quiero, porque me gustan los retos, porque yo tengo la capacidad para sacar adelante a mi estado… y porque no me voy a cansar de recibir una entidad en quiebra y levantarlo’, me dijo”.

El senador Monreal recomendó a su hermano que, en caso de ganar la gubernatura, aplique la austeridad republicana, empezando por los diputados del Congreso local, porque no puede haber “gobierno rico y pueblo pobre”.

