Senado discutirá desaparición de poderes en Tamaulipas cuando resuelva la SCJN

El senador Ricardo Monreal, informó que casi tiene asegurado el voto que le hace falta para contar con el número de legisladores necesarios a fin de solicitar a la Comisión Permanente que convoque a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas.

También, explicó que se abrirá un compás de espera hasta después de las elecciones para no generar más polarización y hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el recurso de reclamación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que fue el máximo tribunal del país “el que nos metió en este problema”, señaló Monreal Ávila.

“Vamos a esperar a que la sala de la Corte se pronuncie porque ellos son los que nos metieron en este problema, al emitir una resolución ambigua y fuera de todo contexto y toda proporción. La Corte tiene que pronunciarse antes que el Senado intervenga”, puntualizó.

El de la junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, remarcó que el documento que elaboró y que ya cuenta con las firmas de sus compañeros legisladores está bien fundamentado jurídicamente y “podríamos iniciar ya el proceso (para declarar la nulidad de poderes en Tamaulipas)”.

Por otra parte, Ricardo Monreal reafirmó que sí se giró una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sostuvo que el mandatario y su equipo de abogados ya fueron notificados.

Monreal se mostró extrañado de que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, haya declarado que no existe tal orden de aprehensión. “Yo creo que el presidente del Senado en esos días andaba muy agotado, cansado, y no sé por qué expresó eso. Hay que preguntarle a él, pero no me gusta mentir, yo no miento y le aseguro que hay orden de aprehensión”.

“Si no hubiese orden de aprehensión, ¿por qué el congreso del estado habría de presentar otra controversia constitucional contra la orden de aprehensión? y ¿por qué la Fiscalía emitiría una orden de ficción migratoria?”, cuestionó.

En tanto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, en conferencia de prensa por separado, pidió a Ricardo Monreal que “deje de espantar con el petate del muerto” en el caso de Tamaulipas. Señaló que no existe viabilidad alguna ni fundamento legal para declarar la desaparición de poderes en esa entidad.

La senadora panista atribuyó la insistencia del líder de Morena en ese tema a la cercanía de la jornada electoral y a una “cortina de humo” para desviar la atención de los asuntos que realmente importan al país.

