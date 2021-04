Secretario de Defensa de EU visita Israel

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hizO la primera visita oficial de un funcionario de Estados Unidos desde la toma de posesión del presidente Joe Biden en enero.

La visita del funcionario estadounidense se produce en medio de conversaciones indirectas de Estados Unidos sobre la renovación del acuerdo nuclear iraní de 2015.

En declaraciones conjuntas con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, después de una reunión entre ambos, Austin reiteró el compromiso de Estados Unidos para proteger la seguridad de Israel, y agregó que también discutieron la normalización de las relaciones entre Israel y varias naciones árabes.

Gantz dijo que Israel «trabajará estrechamente con nuestros aliados estadounidenses para asegurar que cualquier nuevo acuerdo con Irán garantice los intereses vitales del mundo y de Estados Unidos, prevenir una carrera armamentista peligrosa en nuestra región y proteger el Estado de Israel».

I just arrived in Israel where I’m looking forward to a series of robust discussions with our Israeli friends on regional security issues. I’m grateful to call Israel a major strategic partner. pic.twitter.com/DgPBtGvb0M

