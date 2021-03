Secretaría de Salud de Tlaxcala alertó sobre un tercer rebrote de COVID-19

La Secretaría de Salud del estado (SEDESA) de Tlaxcala alertó sobre un tercer rebrote de COVID-19 para finales de marzo.

El titular de la SEDESA, René Lima Morales, expuso que el rebrote será provocado por tres aspectos: el aumento de la movilidad por temporada electoral, la temporada de calor y los posibles casos asintomáticos en personas ya vacunadas contra el virus SARS-CoV-2.

Señaló que si bien la vacuna protege a las personas, no representa una garantía de que ya no contagiarse, por lo que exhortó a los profesionales de la salud y a los adultos mayores inmunizados a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención sanitaria.

Lima Morales aseguró que Tlaxcala se encuentra en condiciones de poder hacer frente al tercer rebrote de contagios, el cual, pronosticó, comenzará a registrase en los últimos días de marzo y principios de abril.

El funcionario estatal subrayó que el nuevo repunte no será superior al primer brote (mayo-junio de 2020) ni al segundo (diciembre-enero de 2021), por lo que se tiene proyectado que se registre en un nivel “intermedio”.

Aseguró que esta tercera oleada de contagios podrá ser controlada si la sociedad evita las aglomeraciones durante las vacaciones de Semana Santa, así como las generadas por la temporada electoral.

“Si se toman las medidas de prevención respectivas, el rebrote podrá registrarse en una intensidad intermedia, pero los factores que podrían romper la estabilidad en el manejo de la pandemia son el aumento de la movilidad por Semana Santa y por el inicio de la elección; entonces, la intensidad del repunte dependerá de qué tan comprometida está la sociedad en seguirse cuidando”, comentó.

