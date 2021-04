Se vacunará AMLO en Palacio Nacional para dar confianza a adultos mayores

Para darles seguridad y confianza a los adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicará la vacuna contra el Covid-19 en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, en fecha por definir.

Al realizar un enlace al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por la llegada de un nuevo cargamento de dosis, el mandatario señaló que el objetivo es generar confianza entre los adultos que no se han aplicado ninguna dosis por temor a alguna reacción adversa.

López Obrador espera que en la aplicación de la segunda dosis lleguen adultos mayores que no han recibido la primera vacuna y que fueron convencidos por hijos o vecinos.

“A veces los hijos los convencen o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas, entonces para la segunda llegan los que no lo hicieron en la primera dosis, entonces esperamos que esto también suceda, que cuando se vayan a la segunda, los que no asistieron puedan asistir y darles más seguridad, por eso yo me voy a vacunar aquí para decirle a mis compañeros veteranos de que no hay problema”, comentó.

Aseguró que el gobierno federal ya cuenta con las “vacunas para concluir la protección a todos los adultos mayores, con este embarque que está llegando ya se tiene para que alrededor del día 20 de este mes se concluya la vacunación con una dosis. Hay porcentaje que no quiso vacunarse también lo vamos a informar”.

