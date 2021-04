Se registra tiroteo en secundaria de Tennessee

Un tiroteo se presentó hoy en una escuela preparatoria de la ciudad de Knoxville, en el este de Tennessee, informaron las autoridades.

A través de la red social Twitter, el Departamento de Policía de Knoxville publicó que las autoridades habían llegado al lugar del tiroteo en la escuela secundaria Austin-East Magnet.

En el incidente fueron baleadas y resultaron heridas varias personas, entre ellas un agente de policía.

Asimismo, las autoridades pidieron a la población evitar el área.

El superintendente de las escuelas del condado de Knox, Bob Thomas, indicó en redes sociales que la escuela ya había sido asegurada y los estudiantes no involuicrados habían sido entregados a sus familias.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021