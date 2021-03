Se registra David Monreal como candidato ante órgano electoral de Zacatecas

“Hoy venimos a depositar los requisitos legales a este órgano electoral que seguro estoy habrá de honrar la confianza de los zacatecanos”

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas debe fungir como un árbitro de altura que garantice un proceso cívico en la entidad y sea ejemplo a nivel nacional, manifestó David Monreal Ávila, durante su registro como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza, para la gubernatura de la entidad.

“Hoy venimos a depositar los requisitos legales a este órgano electoral que seguro estoy habrá de honrar la confianza de los zacatecanos. Zacatecas merece una democracia verdadera, Zacatecas merece un proceso civilizado, Zacatecas merece un árbitro a la altura de la nueva realidad y de la nueva sociedad.

“Por eso vengo, no solamente a entregar los requisitos que la ley nos pide, vengo entregar confianza a este órgano electoral para llevar a cabo una jornada cívica y democrática, que sea muestra en el país y la nación de que los zacatecanos queremos paz, seguridad y progreso”.

El ahora candidato hizo un llamado para que frente a la emergencia de la pandemia el Coronavirus todos los actores involucrados en el proceso electoral den lo mejor de sí para llevar al proceso con responsabilidad.

Me registré como candidato a la gubernatura de Zacatecas. Es un momento de alegría y de enorme responsabilidad. A todas y todos los zacatecanos que durante años me han demostrado su apoyo hoy les digo: no les voy a fallar, juntos lograremos el resurgimiento de nuestro estado. pic.twitter.com/sfD6QYELEM

— David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) March 1, 2021