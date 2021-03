Se pronuncia AMLO por solución pacífica de conflictos, sobre E.U.-Rusia

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la resolución de conflictos internacionales, vía pacífica, tal y como lo indica la Constitución.

«Como se dice en el béisbol vamos a jugar con el librito, de acuerdo al librito y para nosotros el librito es nuestra carta magna, la Constitución, que define los principios de política exterior y uno de esos principios es la solución pacífica de los conflictos.

Pensamos que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra, que en política exterior es muy importante el diálogo, buscar el entendimiento, no apostar a la confrontación y actuar con prudencia, con respeto».

Confió que el tema no escale, luego de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, llamó asesino a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.

«Yo creo que va ser un asunto pasajero, sólo un mal momento, eso es lo que deseo».

En ese conflicto, añadió, México no debe tomar partido.

«Nosotros no tenemos por qué meternos, un principio de ese artículo (de la Constitución) es no intervención, hay que ceñirnos, hay que respetarlos, deseamos que haya buena relación entre los pueblos y los gobiernos del mundo, que no haya confrontación ni mucho menos guerra».

