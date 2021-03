Se prepara AMLO para jubilarse en 2024 y aislarse de la política

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se prepara sicológicamente para su jubilación en 2024.

Cuando haga eso, dijo en su conferencia mañanera, indicó que ya no hará nada de política, ni se reunirá con políticos, pues se dedicará a hacer un libro durante tres años.

«Si el pueblo lo decide y el creador lo permite, estoy hasta el 24 y me jubilo, ahí sí a Palenque, y jubilarme es no volver a participar en nada. No opinar, estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente, voy a hacer un libro que tengo pendiente”.

El mandatario nacional dijo que vivirá de su pensión y se irá a vivir a Palenque, donde la vida es barata.

«Voy a hacer ese libro y me va llevar unos tres años, voy a estar ocupado, creo que voy a tener pensión, tengo mis comprobantes que pagué mis cuotas. Y el tiempo que voy a estar para acá, van a ser como 20 (años) me va alcanzar porque la vida en Palenque no es muy cara, además Beatriz ya tiene su trabajo, entonces voy a dedicarme a eso, a escribir. Y, con todo respeto y cariño, no voy a estar recibiendo a nadie que tenga que ver con la política, no voy a meterme en nada», dejo en claro.

