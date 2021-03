Se molesta Sheffield por ser último en registro como candidato de León

Ricardo Sheffield, extitular de Profeco, al buscar registrarse como candidato a la alcaldía de León se molestó al ser el último en la lista, incluso le dijo a una trabajadoras electorales de su partido: “A mí no me agarra de los huevos nadie”.

En un video compartido se aprecia que Sheffield no acepta la forma en la que está ordenada la planilla, explicó que no se iba a registrar debido a que aparecía en el último lugar y no en el primero, al pedir cambiarlo la mujer le explicó que no se podía.

Luego de un breve intercambio, el exprocurador dijo “ya informé a quien le tenía que informar. Y anda en Campeche”, lo que se dijo como que llamaría al presidente Andres Manuel López Obrador para informarle sobre lo que estaba ocurriendo.

Posteriormente a través de su cuenta de Twitter, Sheffield explicó que durante su registro “intentaron imponer” a los regidores en su planilla, pero que no lo permitió y tras 7 horas quedó.

