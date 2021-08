El senador Higinio Martínez Miranda se destapó como aspirante a la gubernatura del Estado de México, tras señalar que el próximo gobernador mexiquense será militante del partido Morena y oriundo de Texcoco, municipio donde fue alcalde y diputado.

«Espero verme favorecido, pero si no es así, hay dos muy buenos representantes texcocanos, y no me aferraré ni buscaré otra opción para postularme, porque estoy convencido de mi militancia”, declaró.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...