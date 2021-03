Se declara culpable en E.U. hija de ‘El Mencho’, líder del CJNG

La joven Jessica Johanna Oseguera Gonzáleza, hija del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho‘ se ha declarado culpable ante una corte estadounidense de realizar operaciones financieras ilícitas para el citado grupo criminal.

“Una ciudadana estadounidense y mexicana se declaró culpable hoy de participar deliberadamente en tratos financieros con empresas mexicanas que habían sido identificadas como narcotraficantes especialmente designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se lee en un comunicado.

Además, según el informe del Departamento de Justicia, existen documentos judiciales que señalan que la mujer de 34 años habría participado en transacciones con seis empresas mexicanas que están señaladas de participar en el tráfico internacional de narcóticos, al brindar “apoyo material” al Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Los documentos judiciales indican que Oseguera González era propietaria de dos empresas mexicanas designadas por la OFAC, J&P Advertising SA de CV y ​​JJGON SPR de RL de CV, y que era funcionaria, directora o agente de cuatro negocios sancionados adicionales, Las Flores. Cabanas, Mizu Sushi Lounge, Tequila Onze Black y Operadora Los Famosos SA de CV, operando como Kenzo Sushi. Ella siguió siendo propietaria, oficial, directora o agente de esas entidades después de sus designaciones OFAC, y no buscó la licencia requerida de la OFAC para participar en esas transacciones financieras”, agrega el comunicado.

Ante esto, este viernes la joven de 34 años se declaró culpable de violar intencionalmente las prohibiciones de la Ley Kingpin al participar en transacciones de propiedad con entidades o personas sancionadas bajo la Ley Kingpin.

Asimismo, aceptó ser funcionario, director o agente de entidades que participaron a sabiendas en violaciones de la Ley Kingpin.

Ahora, la hija de ‘El Mencho’ está programada para ser sentenciada el 11 de junio y enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión.

Daughter of Prolific Mexican Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Acthttps://t.co/S15o74VF9c

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 12, 2021