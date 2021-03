Se caen a nivel mundial plataformas de Facebook, incluyendo WhatsApp e Instagram

Las plataformas de Facebook, incluidas WhatsApp, Messenger e Instagram, se cayeron para miles de usuarios este viernes, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Usuarios de redes sociales reportan la caída de los servicios de WhatsApp e Instagram. De acuerdo a reportes preliminares, la caída de Whataspp fue a nivel mundial, y no se puede enviar ni recibir mensajes.

Twitter fue la red social en la que se dio a conocer la noticia cuando cientos de usuarios empezaron a reportar la caída de WhatsApp y acto seguido la de Instagram. Ambas plataformas se encuentran totalmente bloqueadas y no permiten actualizaciones algunas en el caso de Instagram ni el intercambio de mensajería en el caso de WhatsApp.

Hasta el momento no se conoce la causa de la falla que pareciera ser global, aunque no se ha confirmado el alcance de la misma y las empresas no se han pronunciado al respecto.

