Se burla AMLO de Loret de Mola tras supuesto préstamo a Epigmenio Ibarra dice que “Puede ser cierto”

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si era verdad lo que dio a conocer el pasado jueves el periodista Carlos Loret de Mola, referente a que el productor Epigmenio Ibarra había recibido por parte del gobierno un crédito por 150 millones de pesos, a lo que el mandatario respondió que “puede ser cierto”.

“Puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones”, señaló durante su conferencia matutina de este viernes.

El titular del Ejecutivo aseguró que este crédito no fue para comprar la voluntad de Ibarra Almada, e hizo énfasis de que es un “periodista honesto”.

“Es una nota para afectarnos (…) Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero”, reiteró.

“Lo que sí me consta es que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros, porque es crítico, porque le llama pan al pan y al vino, vino”, enfatizó.

Finalmente, López Obrador dejó en claro que no da subvenciones a periodistas para que hablen bien de su administración.

“Nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno, nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones”, externó.

