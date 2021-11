SCJN admite controversia constitucional promovida por UdeG.

La SCJN ordenó al gobierno de Jalisco no disponer de 140 mdp del Museo de Ciencias Ambientales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucionalinterpuesta por la Universidad de Guadalajara, que busca defender el patrimoniouniversitario y evitar un recorte presupuestal de 140 millones. Es la primera vez en lahistoria que la SCJN admite una controversia constitucional a una universidad públicaautónoma.

En rueda de prensa, el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, insistió en apelar aldiálogo con el gobierno estatal; ‘quiero, una vez más, con el más alto espírituuniversitario, invitar al ejecutivo a frenar este atropello sin necesidad de llegar a lostribunales, a los que tendríamos que llegar en caso de que siga esta cerrazón’, dijo.

Y es que el 10 de noviembre, la SCJN concedió la suspensión en favor de la UdeG parapreservar los derechos de la Universidad e impedir que se dispongan, reencausen o reasigne el presupuesto universitario asignado al museo de ciencias ambientales, sin importar que el gobierno de Jalisco haya anunciado que el recurso se reasignaría aobras del hospital civil de oriente.

En este sentido, el abogado general de la UdeG, Juan Carlos Guerrero Fausto, reconoció la respuesta de la SCJN, y señaló que esto es un avance para evitar que en Jalisco se atente contra la constitución política; ‘esto es muy importante porque el máximo tribunal del país va a revisar la constitucionalidad del acto que nosotros demandamos como ilegal, en el que incurrió el gobierno de Jalisco al reasignar un presupuesto que ya le pertenecía a la Universidad’.

La máxima casa de estudios jalisciense señala que no hay artículo o ley, que faculte al ejecutivo de Jalisco a disponer del presupuesto asignado y aprobado a un organismo público descentralizado como es en este caso la UdeG, ya que debe ‘congelarse’ en la partida de origen y si no, debe reintegrarse a la cuenta correspondiente de la Secretaría de Hacienda. ‘En caso de que el gobernador no reintegre ese dinero a la partida 4156, a la clave presupuestal de la UdeG, estaría cayendo en un desacato de una suspensión que nos ha otorgado la SCJN’, puntualizó Villanueva Lomelí.

Además, el abogado de la UdeG, Juan Carlos Guerrero, dio a conocer que la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat, dispuso que al 15 de enero de 2022 no se proceda a reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación(Tesofe). ’La ministra ya dijo que para este fondo (140 millones de pesos) no aplicará la Ley de Disciplina Financiera, y que la UdeG, en caso de que gane este juicio, podrá ejercerlo libremente sin regresarlo a la Tesofe”, añadió el rector Ricardo Villanueva.

En otro orden de ideas, el Rector General agradeció a los más de 329 mil 47 jaliscienses que manifestaron su apoyo a la Universidad mediante las cartas que se han entregado en Casa Jalisco. Añadió que se continuarán llevando a cabo caminatas para manifestarse por el respeto a la autonomía universitaria.

Por último, Juan Carlos Guerrero Fausto dijo que este juicio puede durar entre seis meses y un año. ‘Este es el inicio del juicio y le está dando treinta días al gobierno de Jalisco para que manden todos los documentos que fundamenten lo que hicieron’, concluyó.

