Sarah Thomas, primera mujer en arbitrar una final de la NFL

Tras romper barreras en el arbitraje y ser la primera mujer en pitar en un partido de playoffs de la NFL, Sarah Thomas volverá a hacer historia al convertirse en la primera mujer en pitar en una final de la Super Bowl.

Después de seis temporadas pitando en la NFL, Sarah Thomas formarán parte del cuerpo arbitral que dirija la final de la Super Bowl 2021, entre Buccaneers y Chiefs.

«Sarah Thomas ha vuelto a hacer historia como la primera mujer en el Super Bowl. Su desempeño de elite y su compromiso con la excelencia le han valido el derecho de arbitrar en el Super Bowl. Felicitaciones a Sarah por este bien merecido honor», explicó Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL, en el comunicado oficial de la NFL.

Este logro de Sarah Thomas supondrá un nuevo hito para el deporte femenino, rompiendo una nueva barrera en un deporte tradicionalmente masculino.

La final de la Super Bowl se presenta como uno de los grandes eventos deportivos del planeta y como el principal evento en Estados Unidos, donde suele paralizar el país entero.

La final de este supondrá un duelo generacional. Y es que el mejor jugador de todos los tiempos para muchos, Tom Brady, se medirá a la actual estrella y jugador llamado a dominar este deporte, Patrick Mahomes, actual campeón de la NFL y MVP de la última Super Bowl.

Sarah Thomas will make history as the first woman to officiate in a Super Bowl. #SBLV pic.twitter.com/9AmsgjC7Qr

— NFL (@NFL) January 19, 2021